Può far eco al “tic”

Soluzione 3 lettere : TAC

Curiosità : Puo far eco al “tic”

Significato tac

tac. – Voce imitativa di un lieve rumore secco, come lo scatto di una molla, una brusca apertura o chiusura, una rottura improvvisa, ecc: testo_corsivo' abp='1239'> con calma Racalmuto mise a punto il registratore; quindi: tac, uno scatto (Mastronardi). In usi fig., per sottolineare il carattere subitaneo, improvviso tic voce onomatopeica. - ¦ interiez. voce imitativa di un rumore non forte, ma rapido e secco ticche, ticchete. ? Espressioni: tic tac riproduce il rumore di colpi . nelle espressioni t. tac e t. toc ? clic, scatto. ? Espressioni: tic tac il rumore di colpi lievi e regolari: il tic tac della sveglia ticchettìo; tic toc Definizione Treccani

