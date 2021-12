La definizione e la soluzione di: Può esprimere un dubbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : MA

Curiosità : Puo esprimere un dubbio

ma1 cong. lat. magis «più»; v. mai (radd. o in dimostrazioni matematiche, serve a indicare un trapasso logico: A è uguale a B; ma B è per ipotesi uguale a C, dunque b. Nell’uso fam., introduce proposizioni esclamative ma lat. magis 'più' (radd. sint.). - ¦ cong. 1. a. come cong. coordinativa avversativa, per esprimere contrapposizione a quel che precede, per lo più o distinguere, togliendo o aggiungendo qualcosa al già detto: è una donna bella, ma veramente bella anzi. ¦ s. m., invar. come indicazione delle difficoltà che possono essere Definizione Treccani

Altre definizioni con esprimere; dubbio; Palesare, esprimere ; Incline a esprimere il suo dissenso; esprimere chiaramente un sentimento; Si gettano nel pozzo per esprimere un desiderio; Ne c pieno il dubbio so; Esprime dubbio o incertezza; Lo è il dubbio tra l'essere e il non essere; dubbio se, esitanti;