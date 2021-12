La definizione e la soluzione di: E presente in molti luna park. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOPISTA

è un modello di attrazione presente in molti luna park, progettato e costruito dall'azienda italiana Technical Park di Melara a partire dal 2009. È composto ... Significato autopista

autopista s. f. comp. di auto-2 e pista. – 1. Nelle regioni desertiche, strada naturale percorribile da automobili. 2. Nei parchi di divertimento, attrazione costituita da un recinto sopraelevato dal suolo, a forma di circuito ellittico o simile, su cui corrono vetture con motore elettrico. Definizione Treccani

