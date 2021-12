La definizione e la soluzione di: Ha premi che dipendono dall esito di un programma Tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : LOTTERIA ITALIA

Curiosità : Ha premi che dipendono dall esito di un programma Tv

(sei uno zero) è un programma radiofonico in onda da giugno 2003 su Rai Radio 2, ideato da Lillo & Greg con Fabrizio Trionfera, che ne è stato coautore ... Significato lotteria%20italia

Neologismi (2008) clic day loc. s.le m. inv. Giornata dedicata all’invio telematico dai paesi con accordi di collaborazione con l’Italia, il 18 a colf e badanti di Berlusconi. Tre erano le date per partecipare alla lotteria delle quote, i cosiddetti «clic day» Definizione Treccani

Altre definizioni con premi; dipendono; dall; esito; programma; Dario, E compianto premi o Nobel autore di “Mistero buffo”; premi ato solo con parole; L'Octavio premi o Nobel; __ Oc, premi o Nobel per la letteratura 1994; dipendono dal priore; Ne dipendono FAO e UNESCOO; Da essa dipendono la Fao e l'Unesco; Il ministero da cui dipendono i carabinieri; Di notte è dall altra parte; Si ammira dall alto; Rive lambite dall e acque; La dall a Chiesa della Tv; Quello della bilancia... determina l esito incerto; Un breve e facile quesito ; Servono per risolvere un quesito ; Cosi è un affare d'esito incerto; Un interminabile programma della tivù; La fine del programma ; L operato dell insegnante programma to nelle sue varie fasi; Li programma no i turisti; Cerca nelle Definizioni