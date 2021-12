La definizione e la soluzione di: Pozzi per l acqua piovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CISTERNE

Curiosità : Pozzi per l acqua piovana

al pozzo vero e proprio, verso la quale far convergere l'acqua piovana: per tale motivo i pozzi veneziani si trovano pressoché esclusivamente nei campi ... Significato cisterne

ventricolostomìa s. f. comp. di ventricolo e -stomia. – In chirurgia, intervento palliativo , nelle quali la comunicazione di un ventricolo laterale con la più ampia delle cisterne aracnoidali (detta cisterna magna), situata sopra il IV ventricolo, è assicurata con un CATEGORIA: CHIRURGIA Definizione Treccani

