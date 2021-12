La definizione e la soluzione di: Il più alto colle di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MONTEMARIO

Curiosità : Il piu alto colle di Roma

si edifichi superando in altezza la cupola di San Pietro. Al 2021, l'edificio abitabile più alto di Roma è la Torre Eurosky (120 m al tetto, 155 m con ... Significato montemario

