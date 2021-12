La definizione e la soluzione di: Piace senza vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PC

Curiosità : Piace senza vocali

anche le vocali desonorizzate della lingua standard. Alcuni esempi (le vocali tra parentesi sono da pronunciare senza far vibrare le corde vocali): /u/ desonorizzata ... Significato pc

PC ‹piccì› s. m. – Sigla dell’ingl. personal computer (v. questa voce). processore prot?e's:ore s. m. adattam. dell'ingl. processor, der. di (to) process 'elaborare, trattare'. - 1. (inform.) sezione di un calcolatore elettronico che CPU, unità di elaborazione. 2. (inform., estens.) il calcolatore stesso calcolatore elettronico, computer, elaboratore elettronico. ? laptop, palmare, pc, personal computer. Definizione Treccani

