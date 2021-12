La definizione e la soluzione di: Pezzi usati come campione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DIME

Curiosità : Pezzi usati come campione

scacchi960 (noti anche come scacchi Fischer-Random), proposti dal campione statunitense Bobby Fischer, nei quali la disposizione dei pezzi sulla prima fila ... Significato dime

dime ‹dàim› s. ingl. dal fr. ant. disme, dime (mod. dîme) «decima», che è il lat. decima (pl. dimes ‹dàim?), usato in ital. al masch. – Moneta d’argento degli Stati Uniti, coniata dal 1796, del valore di un decimo di dollaro. dimezzare dime'dz:are v. tr. lat. tardo dimidiare (io dimèzzo, ecc.). - 1. dividere in due metà: d. il pane smezzare. ? dividere, spartire. 2. ridurre alla metà, anche ridurre notevolmente: l'inflazione ha dimezzato i guadagni abbattere, decimare, falcidiare. ? diminuire, limitare, Definizione Treccani

Altre definizioni con pezzi; usati; come; campione; Soldati addetti ai pezzi ; I pezzi più pregiati d'una collezione; pezzi di musica; Una macchina per lavorare pezzi ; Apparecchi usati per l'aerosol; __ di zecca, mai usati ; I parallelepipedi usati nell'edilizia; Poco usati ; Convulsivo come un dolore; E comunemente usato come sinonimo di fisco; Un frutto come l uva; Rivestito di morbida pelle, come certi divani; Woods: campione di golf; __ Vettel. campione di F1; Ivanovic, ex campione ssa di tennis; Fu campione mondiale dei pesi superleggeri nel '60; Cerca nelle Definizioni