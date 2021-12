La definizione e la soluzione di: Per conservarla... ci vuole ima credenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FEDE

Curiosità : Per conservarla... ci vuole ima credenza

Significato fede

féde (poet. fé) s. f. lat. fides. – 1. prestata a un moribondo: morire coi conforti della fede. 3. a. Osservanza di una promessa, la f. al dito; portare, non portare la fede. Con questo sign., è ellissi di anello della f CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – MODA fede 'fede (poet. fé fe) s. f. lat. fides. - 1. a. credenza piena e fiduciosa che si fonda su intima convinzione o sull'autorità (in), credere, dare credito (o retta), (fam.) stare a sentire (ø). diffidare (di). ? tenere fede (a qualcosa) osservare quanto ci si è impegnati a fare: tenere f. a un patto, a Definizione Treccani

Altre definizioni con conservarla; vuole; credenza; Nessuno vuole il colesterolo cosi!; Anche l occhio vuole la sua; Chi lo dice, vuole chiarirsi; L'emozione che un testo vuole suscitare ing; Antica e bassa credenza da sala da pranzo; Cerca nelle Definizioni