La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Buenos Aires. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARGENTINA

Curiosità : Ha per capitale Buenos Aires

significati, vedi Buenos Aires (disambigua). Buenos Aires (AFI: ['bwenos 'ai?es]; letteralmente in italiano "buone arie") è la capitale e maggiore città ... Significato argentina

argentina1 s. f. der. di argento, per il colore. – Piccola erba perenne delle rosacee (Potentilla anserina), propria dei suoli calpestati ricchi di sali solubili dell’Europa e dell’America Settentr.; ha lunghi stoloni, foglie divise in segmenti seghettati, sericei sulla faccia superiore, bianchi o port. português, lat. mediev. Portucalensis; il sign. 2 del sost. pare risalire a una recita organizzata (sec. 18°) a Roma, al teatro Argentina, dall'ambasciata del Portogallo, con ingresso gratuito per chi si fosse presentato come portoghese. - ¦ agg. del Portogallo: lingua p. (lett.) lusitano CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

