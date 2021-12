La definizione e la soluzione di: Pensati a lungo prima dell azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PREMEDITATI

Curiosità : Pensati a lungo prima dell azione

rimozione del manager è più debole (servirebbe una grande azione collettiva per rimuoverne uno, azione che risulta più difficoltosa in contesti di azionariato ... Significato premeditati

