Soluzione 10 lettere : SERIGRAFIA

Curiosità : Un particolare procedimento di stampa

La libertà di stampa è un diritto che ogni Stato di diritto, assieme agli organi d'informazione (giornali, radio, televisioni, provider internet) dovrebbe ... Significato serigrafia

serigrafìa s. f. comp. di seri(co) e -grafia. – (bicchieri, rotoli, penne). 2. Per estens., esemplare a stampa ottenuto con il procedimento della serigrafia: una preziosa s. a quattro colori; le s. dell’arte cinese; una s. di grafica 'grafika s. f. femm. sost. dell'agg. grafico. - 1. (artist.) ogni singola opera, o insieme di opere grafiche di un artista o di una corrente artistica ., artist.) tecnica per la produzione di opere grafiche ?acquaforte, incisione, litografia, serigrafia. 3. (bibl.) impostazione dell'aspetto grafico di un prodotto a stampa Definizione Treccani

