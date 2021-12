La definizione e la soluzione di: Numero... dell appartamento abbreviazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INT

Curiosità : Numero... dell appartamento abbreviazione

origini al simbolo ?, un'abbreviazione del termine romano libra pondo, che si traduce come "libbra di peso". Questa abbreviazione è stata stampata con ... Significato int

Neologismi (2008) eurocontante (euro-contante), s. m. Denaro contante espresso in Euro. 27 novembre 2000, p. 82, Norme e Tributi) • All’indirizzo Internet www. euro.ecb.int è possibile prendere visione degli sviluppi in corso nei singoli Paesi e nelle singole regioni avvincere a'v:int?ere v. tr. der. del lat. vincire 'legare', con mutamento di coniug., col pref. a-¹ (coniug. come vincere). - 1. (lett.) tenere stretto qualcuno o qualcosa, spec. avvolgendolo con le braccia ? AVVINGHIARE. 2. (fig.) di vicenda, lettura, racconto, ecc., suscitare un grande Definizione Treccani

