Soluzione 4 lettere : NONI

Curiosità : In nove fanno uno

Nove è un canale televisivo italiano privato di proprietà del gruppo Discovery Italia presente al numero 9 dell'LCN nazionale e caratterizzato da una programmazione ... Significato noni

nòno agg. num. ord. dal lat. nonus, der. di novem «nove». – 1. delle nove parti uguali in cui sia stato diviso un intero; e analogam.: due noni (29), tre noni (39), ecc. 3. N. rima, rara forma metrica composta di nove endecasillabi rimati Definizione Treccani

