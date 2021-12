La definizione e la soluzione di: Di notte è dall altra parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOLE

Curiosità : Di notte e dall altra parte

Viene chiamata notte polare la notte che dura da almeno più di 24 ore a massimo 6 mesi nelle calotte polari, realizzabile esclusivamente nell'emisfero ... Significato sole

sóle s. m. lat. sol solis. – 1. a. s., detto popolare, nato dall’osservazione o credenza che sono rari i giorni di sabato in cui il sole non si mostri almeno per breve tempo; quando piove e c’è il s., il diavolo fa sole 'sole s. m. lat. sol solis. - 1. (astron.) a. (con iniziale maiusc.)la stella attorno alla quale gravitano i corpi del sistema planetario di ? (med.) elioterapia. 3. (poet.) a. le ore chiare del giorno, dal sorgere al tramonto del sole: Intero un s. al lagrimar si doni (V. Monti) giorno. b. periodo di dodici mesi Definizione Treccani

