La definizione e la soluzione di: Normalmente si prende a letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONNO

Curiosità : Normalmente si prende a letto

sónno s. m. lat. somnus. – 1. a. : il s. della morte; l’ultimo s.; il s. eterno; la parola Da la qual furon maggior sonni rotti (Dante), la parola di Cristo, che ridonava la vita ai morti; Cade, e gli occhi ch’a sonno 'son:o s. m. lat. somnus. - 1. a. (fisiol.) stato e periodo di riposo fisico-psichico dell'uomo e degli animali, caratterizzato dalla sospensione nel s. pace, quiete, silenzio, tranquillità. 3. (ant.) attività mentale che si svolge durante il sonno, e il suo contenuto stesso: quand'io feci 'l mal s. Che del futuro mi Definizione Treccani

Altre definizioni con normalmente; prende; letto; Il pianoforte ne ha normalmente sette; Nel suo palazzo ha sede normalmente il Tribunale; prende posto nell abitacolo; Comprende due Camere; prende re, afferrare; Quella per il web ti riprende ; Un letto re di musica digitale; Il mobiletto per i liquori; Animaletto che scava gallerie; Vi si sta soli con la scheda eletto rale; Cerca nelle Definizioni