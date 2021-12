La definizione e la soluzione di: La nona lettera greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IOTA

(pronunciata t?) è la nona lettera di molti alfabeti semitici, come l'alfabeto fenicio, l'aramaico, l'ebraico, il siriaco. Corrisponde alla ? greca e alla ? (?a?) ... Significato iota

iòta1 s. m. dal gr. ??ta, di origine fenicia; il 9° dell’Odissea. Con uso fig. (già greco), in frasi negative o di senso negativo, un iota, una minima quantità, un nulla (in quanto il segno che lo rappresenta è il più semplice iotacismo s. m. dal lat. tardo iotacismus, gr. iotakismós, der. del nome della lettera iota. - (ling.) pronuncia della lingua greca antica secondo la quale e si pronuncia i itacismo. etacismo. Definizione Treccani

