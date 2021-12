La definizione e la soluzione di: Non si mena... per l aia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAN

Curiosità : Non si mena... per l aia

Menare il can per l'aia è un modo di dire colloquiale della lingua italiana. Chi "mena il can per l'aia" continua a parlare di un argomento senza mai ... Significato can

can (o cane) s. m. – Adattamento ital. del turco-mongolo khan (v.), , ancor oggi portato da capi di tribù curde (mentre in Persia significa genericam. signore). Gran Can o Gran Cane, titolo dato nella tradizione occidentale da Marco Polo in poi all traccheggiare etimo incerto v. intr. (io tracchéggio, ecc.; aus. avere), fam. - mandare per le lunghe, in modo da non prendere o ritardare una decisione, o per guadagnare tempo esitare, indugiare, infiascare nebbia, (iron.) menare il can per l'aia, (non com.) nicchiare, (fam.) prendere tempo, temporeggiare, tentennare, tergiversare. decidersi, Definizione Treccani

