La definizione e la soluzione di: Non ne hanno i discorsi campati in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SENSO

Curiosità : Non ne hanno i discorsi campati in aria

dai giovani che, inesperti della vita, si possono abbandonare ai discorsi campati in aria; quando però un uomo anziano, come Socrate, perde il suo tempo ... Significato senso

sènso s. m. lat. sensus -us, der. di sentire «percepire», part. pass. sensus. . Calvino). 5. Usi estens. e fig., che si sviluppano dalla prec. accezione: a. Ai sensi, a senso, conforme a, secondo quanto è disposto da, in frasi del linguaggio forense e burocr senso 's?nso s. m. lat. sensus -us, der. di sentire 'percepire'. - 1. (fisiol.) ciascuna delle distinte funzioni per cui l'organismo vivente raccoglie gli stimoli 97 conformemente a, (non com.) giusta, in base a, in conformità a, secondo; fam., nel senso che per introdurre un chiarimento a quanto già detto: ho scelto il ristorante, nel s Definizione Treccani

