Non è facile comporle

Soluzione 4 lettere : LITI

Curiosità : Non e facile comporle

presto condannata come un facile espediente per guadagnare il consenso del pubblico. Si racconta che Bellini dichiarasse di comporle solo perché costretto ... Significato liti

suonare (ant. o region. sonare) v. intr. e tr. lat. sonare, der. di tutto il bosco suona (Poliziano); d’antichi fatti Certo udisti suonar dell’Ellesponto I liti ( Foscolo ); Suonò d’evviva la piazza vicina (Giusti); Sonavan le quiete Stanze, e le CATEGORIA: MILITARIA confusione. Finestra di approfondimento Disposizione senza ordine di cose o persone - Il concetto di «più cose o persone ammassate senza ordine» è espresso da molti sost., variabili per registro concorrenti si limitano a designare l’assenza di rumore (silenzio) e di liti o turbamenti: calma, pace, quiete, tranquillità, senza particolari sfumature, com’è comprensibile Definizione Treccani

