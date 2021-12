La definizione e la soluzione di: Non lo chiude l insonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OCCHIO

Curiosità : Non lo chiude l insonne

lasciati dal guanto artigliato. La ragazza decide di passare la notte insonne. La notte seguente la madre vedova di Tina va a Las Vegas per due giorni ... Significato occhio

-òcchio lat. -uculus. – Suffisso originariamente alterativo, avente valore diminutivo, presente in voci che hanno perduto per lo più tale valore e con esso il sentimento della derivazione (capocchia, finocchio, ginocchio, pannocchia, ranocchio). La variante dotta è -ucolo. occhio '?k:jo s. m. lat. oculus. - 1. (anat.) a. organo di senso atto a ricevere gli stimoli luminosi e a trasmetterli ai centri nervosi dando origine sim. ammiccare, fare l'occhietto (o l'occhiolino). ? Locuz. prep.: fig., in un batter d'occhio (o d'occhi) all'istante, in men che non si dica, in quattro e quattr'otto, in un Definizione Treccani

