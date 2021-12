La definizione e la soluzione di: Nativo della nostra capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROMANO

Curiosità : Nativo della nostra capitale

Significato romano

romano1 agg. e s. m. (f. -a) lat. Romanus. – 1. stati europei e anche extraeuropei. Come sost., abitante, cittadino di Roma antica, appartenente al popolo romano: un R., una Romana, le guerre tra Romani e Cartaginesi. b. Di Roma romano lat. Romanus. - ¦ agg. 1. di Roma: la storia, la popolazione r. capitolino, (scherz.) quirite. 2. di numero rappresentato da lettere arabo. ¦ s. m. 1. (f. -a) nativo o abitante di Roma (scherz.) quirite, (spreg.) romanaccio. 2. (solo al sing.) il dialetto di Roma (spreg.) Definizione Treccani

