La definizione e la soluzione di: Muovere le mani parlando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GESTICOLARE

Curiosità : Muovere le mani parlando

quali il burattinaio rappresenta commedie e farse, facendoli muovere per via di fili e parlando per essi.». ^ Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte ... Significato gesticolare

gesticolare v. intr. dal lat. gesticulari, der. di gestus -us ; che cos’hai da g. in quel modo ? Part. pass. gesticolato, anche con valore passivo: dialogo gesticolato, recitazione gesticolata, pieni di mimica o che presuppongono la mimica. gesticolare v. intr. dal lat. gesticulari, der. di gestus -us 'gesto' (io gestìcolo, ecc.; aus. avere). - fare gesti: g. per richiamare l'attenzione gestire, (fam.) sbracciarsi, in modo scomposto (fam.) smanacciare. ? agitarsi. Definizione Treccani

Altre definizioni con muovere; mani; parlando; Promuovere ... cause; muovere le sopracciglia per lo stupore; Rimuovere con un badile; Un'attrice nel film Non ti muovere ; mani festo murale; Accoglie milioni di musulmani ogni anno; 504 romani ; mani festarsi in modo vago; Si tiene in mano parlando al telefono fisso; Si raggiunge parlando ; Si tiene... parlando ; Si possono perdere parlando ; Cerca nelle Definizioni