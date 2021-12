La definizione e la soluzione di: La mosca che causa la malattia del sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TSETSE

Curiosità : La mosca che causa la malattia del sonno

"Malattia del sonno" rimanda qui. Se stai cercando la malattia negli animali, vedi Tripanosomiasi animale. La tripanosomiasi africana, o malattia del sonno ... Significato tsetse

Altre definizioni con mosca; causa; malattia; sonno; Il silenzio quando non si sente volare una mosca ; Governa a mosca dal 1999; Una mosca pericolosa; La mosca lo è al pari della farfalla; causa scatti non voluti; causa mosse involontarie; È causa di errori; Le causa no forti piogge; Può lasciarli una malattia ; Una malattia che colpisce tutta la popolazione, come il Covid-19; Grave malattia del sangue; malattia che provoca la caduta dei capelli; Un sonno imposto con gli occhi | Venerdì 26 novembre 2021; Il sonno che irrigidisce; Uscite dal sonno ; Lo sono gli occhi appesantiti dal sonno ; Cerca nelle Definizioni