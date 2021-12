La definizione e la soluzione di: Un modo di sfuggire alle responsabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCARICA BARILI

Curiosità : Un modo di sfuggire alle responsabilita

Zenzaburo, un samurai che, nel febbraio 1868, aveva dato l'ordine di sparare sugli stranieri a Kobe e, assuntasi la completa responsabilità del fatto, ... Significato scarica%20barili

barile1 s. m. etimo incerto. – 1. Recipiente di legno, fatto di doghe strette insieme da cerchi, che serve a contenere vino o altro: riempire, caricare, trasportare barili; scarica barile o scarica barili, gioco di ragazzi (v. scaricabarile); in similitudini, perlopiù con Definizione Treccani

