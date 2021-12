La definizione e la soluzione di: Il mobile... delle tre civette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COMO

Curiosità : Il mobile... delle tre civette

prima citazione come "Casina delle Civette" risale al 1916 per via dell'inserimento di 2 vetrate con raffigurazioni di civette stilizzate inserite disegni ... Significato como

cómo avv. lat. quomo(do), propr. «nel modo che ». – Forma ant. per come. CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN comò s. m. adattam. e riduzione pop. del fr. commode 'cassettone'. - (arred.) mobile a cassetti per camera da letto, con piano di legno o di marmo, spesso con specchio (tosc.) canterano, cassettone. ? mobile. Definizione Treccani

