La definizione e la soluzione di: É mite in Riviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLIMA

Curiosità : e mite in Riviera

Gardone Riviera (Gardù de Riera in dialetto gardesano) è un comune italiano di 2 638 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Ha una superficie ... Significato clima

clima1 (ant. clìmate o clìmato) s. m. dal Dante (Par. XXVII, 80-81): I’ vidi mosso me per tutto l’arco Che fa dal mezzo al fine il primo clima (cioè la prima zona, avente nel suo mezzo Gerusalemme e all’estremità Cadice ). s. m. dal lat. clima -matis, gr. klíma -matos 'inclinazione della terra dall'equatore ai poli', quindi 'spazio, regione, zona geografica' (pl. -i). - 1. (geogr.) complesso delle condizioni meteorologiche di una località ? tempo. 2. (estens.) luogo in cui si vive, con riguardo alle condizioni CATEGORIA: METEOROLOGIA Definizione Treccani

