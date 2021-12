La definizione e la soluzione di: Mezzi come i carri armati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CINGOLATI

Curiosità : Mezzi come i carri armati

anteriore della torretta e copre un arco di 360 gradi. L'Ariete, come tutti i carri armati occidentali di ultima generazione, ha una torretta protetta in ... Significato cingolati

veìcolo (ant. veìculo) s. m. dal lat. vehiculum, der. di vehere ferroviarî, mezzi di trasporto per persone e merci, circolanti su rotaie; v. cingolati, provvisti di cingoli che ne impediscono l’affondamento e lo slittamento, e quindi capaci di CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

