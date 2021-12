La definizione e la soluzione di: Libro o rivista di piccolo formato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TASCABILE

Curiosità : Libro o rivista di piccolo formato

biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è detto monografia, per distinguerlo dai periodici come riviste, bollettini o giornali. Un negozio che vende libri ... Significato tascabile

tascàbile agg. der. di tasca. – Che si può mettere e portare in tasca: libri t. o t. della Divina Commedia; lampadina t. (v. lampadina), macchina fotografica t., calcolatrice tascabile. In usi iperb. e fig., per indicare cose di dimensioni molto più ridotte tascabile ta'skabile der. di tasca. - ¦ agg. 1. di oggetto, che si può mettere e portare in tasca: calcolatrice t.; libri t. pocket. 2. (fig., 'autovettura t. esiguo, minuscolo, minuto, piccolo, ridotto. enorme, gigantesco, mastodontico, smisurato. ¦ s. m. (bibl.) libro di formato tascabile pocket, pocket-book. Definizione Treccani

A Torino si tiene quello del libro ; Fregio che orna il capitolo iniziale di un libro ; Le prime del libro e del quaderno; I ponderosi libro ni d un tempo; La rivista storica di Lucien Febvre e Marc Bloch; rivista della resistenza francese fondata nel 1941; Leggere superficialmente una rivista ; La rivista letteraria fondata da Nanni Balestrini; Un piccolo ortaggio; Si gira per il piccolo schermo; Un piccolo strumento a fiato | Venerdì 26 novembre 2021; piccolo crostaceo che si difende avvolgendosi a palla; Un informato re quotidiano; Un formato ridotto di giornali; Quartiere formato da più isolati; Mitico cacciatore ucciso da Artemide e trasformato in una costellazione;