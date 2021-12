La definizione e la soluzione di: Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LISTONI

Curiosità : Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani

ne rimase deluso per alcuni lineamenti che turbavano il suo gusto classicista (le caviglie "grosse", le narici "larghe", ecc.). Per questo non acquistò ... Significato listoni

Definizione Treccani

Altre definizioni con larghe; strisce; lastricate; passeggio; veneziani; Pasta a larghe strisce; larghe strade di città; larghe zza mentale; Le ha larghe chi ha forza morale; Ornato con strisce ; Pasta a larghe strisce ; Antica toga romana con strisce purpuree o bianche; Le strisce di porpora portate dai senatori romani; Ampi ambienti da passeggio per croceristi fra; Una carrozzella da passeggio ; Un gelato da passeggio ; Biscottini veneziani ; Un Daniele fra i patrioti veneziani ; Tipici canali veneziani ; La rinomata spiaggia dei veneziani ; Cerca nelle Definizioni