La definizione e la soluzione di: Intingolo saporito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUGO

Curiosità : Intingolo saporito

misterioso intingolo aveva uno strano e invitante profumo, molto buono, e il signore nell'assaggiarlo trovò che era veramente buono e saporito.

sugo s. m. lat. sucus; v. succo (pl. -ghi). fa o dice, o che da altri è detto o fatto; per lo più in frasi negative: che sugo ci trovi in questi stupidi scherzi; che s. ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE sugo s. m. lat. sucus (pl. -ghi). - 1. liquido contenuto nella polpa di frutti o di altri elementi vegetali acquosi: s. d'arancia ? SUCCO (1). 2. condire pasta o riso salsa. ? passata, pomodoro, (region.) pummarola, ragù. ? Locuz. prep.: al sugo in bianco. 3. (fig.) idea fondamentale di un discorso e sim.: il s. del CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

