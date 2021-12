La definizione e la soluzione di: L interna è più sicura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASCA

Curiosità : L interna e piu sicura

tasca s. f. dal franco taska. – 1. a. di un portafoglio. c. ant. o raro. Borsa, sacca, bisaccia: dal collo a ciascun pendea una tasca Ch’avea certo colore e certo segno (Dante); il terzo premio fu una t. da tenere CATEGORIA: ANATOMIA – MODA tasca s. f. dal franco taska. - 1. a. (abbigl.) nei capi di vestiario, specie di sacchetto destinato a contenere piccoli oggetti: t. della giacca (region.) saccoccia. gli averi a qualcuno derubare (ø), rapinare (ø), (fam.) ripulire (ø). ? rompere le tasche (a qualcuno) in senso eufem., recare molestia, anche assol.: rompere le t. ai presenti CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

