La definizione e la soluzione di: Ingrediente della maionese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Curiosità : Ingrediente della maionese

moderna maionese conosciuta dai latini come salsa "mahonese", la cui pronuncia nel tempo sarebbe diventata maionese. Derivante minorchina della salsa aioli: ... Significato olio

òlio (region. òglio) s. m. lat. oleum, dal gr. ??a???. dei toni e a scopo protettivo. e. Locuz. e modi prov. (che si riferiscono in genere all’olio di oliva): chiaro come l’o., di un fatto o di una verità evidente; zitto, cheto come CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – FARMACOLOGIA E TERAPIA – MODA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA olio '?ljo s. m. lat. oleum, dal gr. élaion. - 1. a. sostanza liquida, untuosa, insolubile in acqua, di varia origine e composizione: o. di fegato cottura alimentare e come condimento ? burro, margarina. ? olio d'oliva, olio di semi. ? Espressioni: liscio come l'olio spec. di mare, senza onde calmo, piatto. agitato CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

