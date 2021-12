La definizione e la soluzione di: S indora quella amara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PILLOLA

Significato pillola

pìllola s. f. dal lat. pilula o pillula «pallottolina», dim. di pila semplice e schematica. b. Con uso assol., e al sing. anche con valore collettivo, la pillola, contenente dosi opportune di un ormone progestinico e di uno estrogeno, presa a scopo CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA pillola 'pil:ola s. f. dal lat. pilula o pillula 'pallottolina', dim. di pila 'palla'. - 1. (farm.) a. preparazione farmaceutica per uso orale, di forma sferoidale, destinata a essere deglutita senza masticazione: p. digestive, lassative confetto, pasticca, pastiglia. b. (fam.) assol., la Definizione Treccani

Altre definizioni con indora; quella; amara; Si indora no per.. addolcirle; Si può indora re; E superiore alla norma quella dell omone; E famosa quella di Caserta; In quella neozoica comparve l uomo; È nota quella delle Marmore; L autore di Fontamara ; Un'insalata amara ; Un'insalata amara ; Il liquore di Dulcamara ;