La definizione e la soluzione di: Indica un esclusione in aggiunta a un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEMMENO

Curiosità : Indica un esclusione in aggiunta a un altra

Curiosità : Indica un esclusione in aggiunta a un altra

nemméno avv. e cong. comp. di né e meno. – Lo stesso che neanche e neppure, di cui ha i medesimi usi: sono tutti talmente distratti che non sanno n. che sono già morti (Sergio Fois). nemmeno ne'm:eno cong. grafia unita di né meno. - indica ripetizione e rafforzamento di una precedente negazione: non sono andato n. io (fam.) manco, (ant.) né, neanche, (ant., region.) nemmanco, neppure. Definizione Treccani

