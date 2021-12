La definizione e la soluzione di: Hanno varie facoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATENEI

Curiosità : Hanno varie facolta

I Quadri delle facoltà sono una serie di dipinti realizzati dal pittore viennese Gustav Klimt fra il 1899 e il 1907 per il soffitto dell'Aula Magna dell'Università ... Significato atenei

Neologismi (2008) università telematica loc. s.le f. Università che mette a disposizione dei propri studenti corsi di Laurearsi senza aver mai messo piede nell’Università. Succede, sempre più spesso, negli atenei virtuali. Che cos’è, l’ultima frontiera delle nuove tecnologie o una scorciatoia per Definizione Treccani

