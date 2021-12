La definizione e la soluzione di: E un handicap per alcuni concorsi statali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Curiosità : E un handicap per alcuni concorsi statali

fisico (che si dimostrerà sempre più un handicap sin dalla prima metà degli anni settanta, a causa delle diverse e gravi patologie che lo colpiranno). ... Significato età

èta s. m. o f. dal gr. ?ta, lat. eta, invar. – ’uso filologico che risale ai filologi alessandrini, si indica con un eta maiuscolo (H) il libro 7° dell’Iliade, con un eta minuscolo (?) il 7° dell’Odissea. 2. In fisica e nella età (ant. e poet. etade, etate) s. f. lat. aetas -atis, dall'arcaico aevitas, der. di aevum 'evo'. - 1. ciascuno dei periodi della vita umana: l'e. giovanile, tarda e. ? Espressioni (con uso fig.): tenera età ? ?; terza età ? ?; verde età ? ?. 2. a. periodi di vita trascorsi di una persona, animale o cosa, Definizione Treccani

