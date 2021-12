La definizione e la soluzione di: Guide per il tram. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROTAIE

Curiosità : Guide per il tram

Ibaraki Tram Haguro ? ? ?? Tram Inada ? ? ?? Tram di Iwama ? ? ?? Tram di Kabaho Kogyo ? ? ?? ?? Tram di Kasama Handcar ? ? ? ? ?? Chiba Tram di Mobara-Chonan ... Significato rotaie

armaménto s. m. dal lat. armamenta, neutro pl.. – 1. L’armare o l’armarsi. , degli appoggi e del materiale minuto , sia di attacco delle rotaie alle traverse sia di unione delle rotaie tra di loro; analogam., a. di metropolitane e a. tranviario. In partic CATEGORIA: MILITARIA tram s. m. dall'ingl. tram, di origine incerta. - (trasp.) veicolo per il trasporto di passeggeri che si muove su rotaie, in passato utilizzando la trazione animale e oggi motori elettrici: prendere il t. (disus.) tranvai. ? autobus, bus. ? mezzo pubblico. ? Espressioni: fig., fam., attaccarsi Definizione Treccani

Altre definizioni con guide; tram; Il club di guide e cartine; Produce pneumatici, guide turistiche e cartine; Una delle più note guide enogastronomiche; Pubblica guide per chi viaggia; Fra il tram onto e l alba; tram polieri con ali rosee; Il tram poliere con ciuffi sulle guance; Un uccello tram poliere dal candido piumaggio; Cerca nelle Definizioni