Soluzione 5 lettere : CANAL

Curiosità : Il Grande attraversa Venezia

vedi Venezia (disambigua). Venezia (AFI: /ve'n?ttsja/, pronuncia[?·info]; Venèsia [ve'n??sja] in veneto) è un comune italiano di 254 451 abitanti, il cui ... Significato canal

Neologismi (2008) destination manager loc. s.le m. inv. Chi organizza o promuove itinerari quello del ¬ęDestination Manager¬Ľ a Torino. Un conto √® ritrovarsi a promuovere la magia del Canal Grande o il fascino di Santa Maria Novella e un conto √® combattere ogni giorno con Definizione Treccani

