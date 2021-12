La definizione e la soluzione di: Gli spiazzi all interno dei palazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORTILI

Curiosità : Gli spiazzi all interno dei palazzi

parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. Amos Spiazzi, all'anagrafe Amos Spiazzi di Corte Regia (Trieste, 4 dicembre 1933 – Verona, 4 novembre ... Significato cortili

puteale2 s. m. dal lat. puteal -alis, der. di puteus di marmo, rotondo o poligonale, che, con il diffondersi dei pozzi al centro di cortili, palazzi e chiostri, assume forme sempre più eleganti e complesse, con decorazioni a motivi lastricato s. m. part. pass. di lastricare. - (edil.) pavimentazione con lastre di pietra, usata per cortili, terrazzi e sim. lastrico, selciato. ? acciottolato, mattonato, piancito. ? pavimento. Definizione Treccani

