La definizione e la soluzione di: Gareggia pedalando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CICLISTA

Curiosità : Gareggia pedalando

Significato ciclista

ciclista s. m. e f. dall’ingl. cyclist, fr. cycliste (pl. m. -i). – 1. a. Chi va in bicicletta: un passante è stato urtato da un ciclista. b. Meccanico che ripara biciclette. 2. Atleta, professionista o dilettante, che partecipa a gare ciclista s. m. e f. dall'ingl. cyclist, fr. cycliste (pl. m. -i). - 1. chi va in bicicletta (disus., scherz.) velocipedista. 2. (sport.) atleta che partecipa a gare ciclistiche ? corridore. Definizione Treccani

