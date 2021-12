La definizione e la soluzione di: Un fuoco d artificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIRANDOLA

Curiosità : Un fuoco d artificio

Fuoco d'artificio è un singolo della cantante italiana Alessandra Amoroso, pubblicato il 15 novembre 2013 dalla Sony. È il secondo singolo estratto dall'album ... Significato girandola

giràndola s. f. der. di girare1. – 1. In pirotecnica, fuoco d’artificio consistente in una leggera ruota di canne o giunchi guarnita di bengala, fiamme colorate o altri artifici, che è messa in rapida rotazione intorno al suo asse dalla combustione di ordigni (fontane) disposti tangenzialmente CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN d?i'randola s. f. der. di girare. - 1. fuoco d'artificio consistente in una leggera ruota messa in rapida rotazione dalla combustione di ordigni. 2. (estens.) a. arnese metallico posto alla sommità degli edifici per indicare la direzione del vento ? (tecn.) anemometro, banderuola, (non Definizione Treccani

