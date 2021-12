La definizione e la soluzione di: Frutti che si tagliano a fette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANGURIE

Curiosità : Frutti che si tagliano a fette

maiali, sono essiccate al sole a fette dopo averle liberate di buccia e semi. Si ottengono anelli di questo ortaggio che sono messi ad essiccare su lunghe ... Significato angurie

Neologismi (2008) anguriaro s. m. Venditore di angurie. ? Oggi la colpa è dell’anguriaro (che poi a fine fine giugno in viale Dalmazia a Vicenza e specializzato nella vendita di angurie, meloni e bibite fresche, è stato nuovamente assaltato». ( Roberto Cervellin , Gazzettino, 19 Definizione Treccani

