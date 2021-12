La definizione e la soluzione di: Frase breve e concettosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOTTO

Curiosità : Frase breve e concettosa

storia dell'uomo e dell'invenzione delle caste e dei ceti sociali. Chi dice la frase famosa e volgare è un re vassallo che un giorno, privando i suoi feudatari ... Significato motto

mòtto s. m. lat. *mottum, in glosse muttum, affine a mutire massima morale o moraleggiante: «non avere mai timore di fare il bene» era il suo motto. In partic., in araldica, parola, o più spesso breve frase, solitamente in latino, ma anche CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI motto 'm?t:o s. m. lat. ?mottum, affine a mutire o muttire 'mormorare'. - 1. frase arguta, spiritosa e sim. ? MOTTEGGIO (2). ? Espressioni: motto di . 3. (lett.) unità lessicale minima parola, (lett.) verbo. ? Espressioni: lett., fare motto produrre espressioni, solo in contesti negativi aprire bocca, (lett.) favellare Definizione Treccani

