Soluzione 5 lettere : RESSA

Curiosità : Si forma agli sportelli delle stazioni in agosto

servita da due stazioni ferroviarie, poste una a fianco dell'altra lungo la via dei Fossi (l'attuale corso Garibaldi). Si trattava della stazione della società ... Significato ressa

rèssa s. f. lat. rixa «litigio». – 1. ant. a. Forte contrasto, litigio, violenza: ressa è una malavoglienza d’animo tra coloro che sono congiunti di sangue (Giamboni). b. Importuna o insistente richiesta per ottenere qualcosa. ressa 'r?s:a s. f. lat. rixa 'litigio'. - l'affollarsi di gente che preme, che si accalca per entrare, per avvicinarsi, ecc., e, anche, la massa stessa di persone che così si affolla: nelle strade non si passa per la gran r. affollamento, assembramento, calca, folla, (fam.) pigia pigia, (ant Definizione Treccani

