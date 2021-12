La definizione e la soluzione di: Fare atto di contrizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENTIRSI

Curiosità : Fare atto di contrizione

sociale, ecc) si ha una contrizione imperfetta o contrizione da timore o attrizione, che rappresenta l'inizio di un cammino di conversione che richiederà ... Significato pentirsi

pentirsi (ant. pentérsi) v. intr. pron. lat. paenitere (o poenitere) (o, nella forma negativa, non rimpiangere) un’azione non fatta bensì subìta: Amor, io non mi pento D’esser ferito de la tua saetta (Bembo). ? Non è in uso il part. pres.; con pentirsi (ant. pentersi pen'tersi) v. intr. pron. lat. paenitere (o poenitere) (io mi pènto, ecc.). - 1. provare dolore e rimorso del male commesso, la prep. di o assol.: p. dei propri peccati; in punto di morte si è pentito ravvedersi (da), redimersi (da), con uso assol. mortificarsi, con uso assol. tornare all'ovile. 2 Definizione Treccani

