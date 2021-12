La definizione e la soluzione di: Erano sacre a Giove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IDI

Curiosità : Erano sacre a Giove

Tempio di Giove Ottimo Massimo (in latino, aedes Iovis Optimi Maximi Capitolini) o di Giove Capitolino, dedicato alla triade capitolina (Giove, Giunone ... Significato idi

-idi. – Terminazione atona (adattamento del lat. scient. -idae) che, nella sistematica zoologica, si aggiunge al tema del nome di un genere della famiglia (di solito il più rappresentativo o quello istituito per primo) per formare il nome della famiglia stessa (per es., cànidi, lat. scient. Canidae, -idi. - (zool.) Terminazione atona che, nella sistematica, si aggiunge al tema del nome di un genere della famiglia (di solito il più rappresentativo o quello istituito per primo) per formare il nome della famiglia stessa: bovidi, canidi. Definizione Treccani

