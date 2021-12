La definizione e la soluzione di: "Entra" nel Negroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GIN

Curiosità : Entra nel Negroni

preparazione di numerosi cocktail e long drink, come l’Americano, il Negroni, il Negroni Sbagliato il Milano-Torino, il Garibaldi e il Boulevardier. Il Campari ... Significato gin

gin s. m. voce ingl., accorciamento di geneva, dall’oland. genever «ginepro». d’alcol, solitamente del 40-50%, può raggiungere il 65-80%): gin inglese, olandese; un bicchierino di gin (o più brevemente un gin, in frasi come bere, ordinare, offrire un CATEGORIA: ALIMENTAZIONE ginnare v. tr. der. dell'ingl. (to) gin 'sgranare il cotone'. - (tess.) sottoporre il cotone a ginnatura sgranare. Definizione Treccani

