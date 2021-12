La definizione e la soluzione di: Enrico, il romanziere di varie storie contadine in stile popolaresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PEA

Curiosità : Enrico, il romanziere di varie storie contadine in stile popolaresco

Significato pea

puntale3 s. m. der. di punta1. – 1. in alcune ore della giornata; e la serva in quelle ore doveva camminare in puntali (Pea). ? Dim. puntalino, che indica in partic., nei motori a combustione interna, la vite di epopea epo'p?a (ant. epopeia epo'p?ja) s. f. dal gr. epopoii´a, comp. di épos 'parola, verso' e poiéo 'fare'. - 1. (crit.) a. narrazione poetica di gesta eroiche ? EPOS (1). b. ciclo di poemi che raccoglie racconti leggendari per lo più elaborati dalla tradizione: l'e. dei Nibelunghi Definizione Treccani

Altre definizioni con enrico; romanziere; varie; storie; contadine; stile; popolaresco; enrico che fu un noto radiocronista; Un collega di enrico Fermi; Lo interpretarono enrico Montesano e Nino Manfredi; Moneta inglese introdotta nel 1489 da enrico VII; Lo Zola romanziere ; Bellow, romanziere ; Domenico, il compianto romanziere di Ninfa plebea; Il romanziere greco del secolo III che scrisse Dafni e Cloe; Hanno varie facoltà; Ha le varie tà perla e antracite; Una varie tà del 29 v; Una varie tà di grès per piastrelle; Il cantante con “le storie Tese”; Le storie narrate da Franca Leosini in TV; Brano di Elio e le storie tese in Studentessi; Lo sono le storie in un film prodotto da Almodóvar; Calzatura delle contadine laziali; Proprietà contadine ; Le spazzano le contadine ; Andato... in stile antico | Venerdì 26 novembre 2021; Concisi nello stile ; Lo stile fastoso e dorato di Luigi XV; La fine della pestile nza; Un componimento popolaresco , vivace e disordinato; Questo popolaresco ; Signor popolaresco ; Cerca nelle Definizioni