Soluzione 7 lettere : MARRONE

Curiosità : Emma della canzone italiana

Emma Marrone, conosciuta anche come Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone (Firenze, 25 maggio 1984), è una cantante e attrice italiana. Dopo alcune esperienze ... Significato marrone

marróne1 s. m. voce di origine settentr., di etimo incerto. – 1. a. delle castagne: m. chiaro, m. scuro; abito m. (o abito color m.); vestirsi di marrone. 3. Per eufemismo pop., scherz. (in parte con allusione alla forma, in parte per ragioni marrone¹ ma'r:one voce settentr., di etimo incerto. - ¦ s. m. 1. (bot.) nome di una varietà pregiata del frutto di castagno (Castanea sativa) ? castagna. 2. (estens.) colore bruno rossiccio, tipico del guscio delle castagne marron. ? castano, testa di moro. 3. (pop., scherz.) al plur., ghiandole genitali maschili (volg.) Definizione Treccani

